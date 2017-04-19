МИД о решении суда ООН по делу "Украина против России": для нас это действительно победа

Глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН сегодняшним решением о предварительной юрисдикции рассмотрения временных мер в России - prima facie - признал нарушения со стороны Москвы. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам после вынесения судом решения по делу "Украина против России".

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"Все боялись, что не будет юрисдикции prima facie - предварительной юрисдикции, особенно по Конвенции о финансировании терроризма. Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений", - заявила Зеркаль.

Также, по ее словам, суд признал, что наличие этого спора "никак не препятствует минскому процессу, и что стороны "могут продолжать минский процесс и судебное разбирательство".

"Никто ничего нам не лимитировал, поэтому для нас это решение является очень позитивным, особенно учитывая то, что россияне просили вообще отклонить наши требования и не принимать решения. Для нас это действительно победа", - подчеркнула заместитель министра.

Говоря о возможности того, что в ходе рассмотрения дела по существу Украина не предоставит достаточно доказательств о нарушении Россией Конвенции о предотвращении финансирования терроризма (речь идет о событиях на Донбассе), Зеркаль сказала: "У нас достаточно доказательств, но когда мы готовили запрос насчет временных мер, мы исходили из того, что надо доказать предварительную юрисдикцию и предоставить доказательства нарушения конвенций. Суд признал, что этого им недостаточно для принятия решения».

По ее словам, сейчас Украина сосредоточится на доказывании вины русских, в частности в катастрофе малайзийского "Боинга" (рейс МН17) летом 2014 года на оккупированной части Донецкой области.

"Поэтому сейчас мы будем фокусироваться на доказательстве вины и доказательстве и намерений сбить, например, самолет МН17. И если посмотреть на комментарии, отдельные мысли, написанные судьями, там также указано, что есть несогласие с позицией большинства судей, например, по "Боингу", - пояснила Зеркаль.

Глава делегации подчеркнула, что сегодняшнее решение Международного суда ООН является позитивным для Украины, потому что "во-первых, суд признал нарушения со стороны России прав граждан Украины, которые проживают на территории Крыма и признал расовую дискриминацию в Крыму. Во-вторых, суд признал, что юрисдикция, и что суд может рассматривать дела как по финансированию терроризма, так и по расовой дискриминации. Таким образом, мы уже прошли эту фазу и выходим на второй этап - на рассмотрение по существу", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций – Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Международный суд ООН сегодня огласил постановление, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер против России. Временные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от ограничений возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Насчет обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом будет проинформировано за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.