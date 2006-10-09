Наша Украина идет в оппозицию не жемчуга метать

В “Нашей Украине” заявляют, что возврата к переговорному процессу о создании Коалиции национального единства быть не может.

“Переговорный процесс о создании Коалиции национального единства закончен. Все формы ведения этого переговорного процесса исчерпаны: и консультации, и формат рабочих групп, и договоренностей на уровне лидеров”, - заявила журналистам руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ, сообщается на сайте блока.

“Возврата к переговорному процессу быть не может, поскольку для нас главным было и остается выполнение Универсала национального единства, от которого отказались “регионалы”, коммунисты и социалисты”, подчеркнула Т.МОКРИДИ. Она отметила, что "Наша Украина" поддержала идею Президента Украины объединить украинскую нацию, “а теперь мы выступаем категорически против позиции тех политиков, которые не воспринимают этой объединительной идеи".

В связи с этим “Наша Украина” подчеркивает, что нужно уже прекратить спекуляции на теме возвращения к коалиционным переговорам, заявила Т.МОКРИДИ.

При этом она подчеркнула, что "нашим коллегам по оппозиции нужно перестать ревновать по воду перехода “Нашей Украины” в оппозицию".

По ее словам, “Наша Украина”, как никто, имеет опыт работы в оппозиции. “Об этом свидетельствуют и парламентские выборы 2002 года, и президентские выборы 2004 года", - отметила руководитель информационного департамента.

"Работать в оппозиции - это не только метать жемчуга и шуметь с утра до ночи”, - считает Т.МОКРИДИ. По ее словам, у "Нашей Украины" всегда был план деятельности, всегда был план развития страны. При этом она добавила, что именно "Наша Украина" всегда была инициатором и автором всех коалиционных соглашений.