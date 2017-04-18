Луценко представил нового прокурора в Ривненской области

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил Богдана Подубинского новым прокурором в Ривненской области.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в социальной сети Facebook.

Она отметила, что в этой должности Подубинский заменяет Олега Соболя, который приказом переведен в Черновицкую область.

По словам пресс-секретаря, представляя нового руководителя областной прокуратуры, Луценко отметил, что произошла «техническая замена», потому что Черновицкая область в настоящее время требует серьезной борьбы с «местной мафией».

«Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской или Харьковской областях. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда», - подчеркнул Луценко.

«Новый руководитель Ривненской областной прокуратуры волевой, я знаю, как он работает. В Ривненской области сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет продолжать работать в этом направлении», - сказал Луценко.