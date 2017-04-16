Журналисты показали особняк Ахметова под Киевом (видео)

Журналисты сняли на видео новый особняк украинского олигарха Рината Ахметова под Киевом. Во время съемок этой записи неизвестные обстреляли съемочную группу, передает Слідство.Інфо.

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"На самой дорогой земли на Киевщине ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании "Мета-Капитал", которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот", - говорится в подписи к видео.

Кроме того, журналисты анонсировали, что скоро будет больше подробностей.

Как сообщал УНИАН, украинский миллиардер Юрий Косюк закончил строительство своего поместья возле парка Феофания под Киевом.