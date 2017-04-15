Россия подтвердила проведение встречи в "нормандском формате"

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время пройдет встреча в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

По его словам, на встрече будет рассмотрен "вопрос несоблюдения Киевом своих обязательств".

По его словам, «пресс-служба Кремля уже сообщила, что в ближайшее время планируется контакт в «нормандском формате».

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Минские соглашения практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ – договорились на встрече в Берлине 19 октября 2016 года, что главы МИД этих стран подготовят «дорожную карту» по согласованию этой последовательности выполнения пунктов Минских соглашений.

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Подготовка должна была завершиться до конца ноября 2016 года, но 29 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата" заявил, что дискуссия о «дорожной карте» выполнения Минских соглашений была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. Он сказал, что соглашения о выводе российских войск нет, и что Украина настаивает на вооруженной полицейской миссии.