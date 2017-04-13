Госдуме РФ предлагают узаконить предоставление политического убежища украинцам

На рассмотрение нижней палаты Госдумы РФ внесли законопроект, разрешающий предоставление политического убежища гражданам тех стран, с которыми у России есть соглашение о безвизовом режиме. Документ внес депутат Константин Затулин.

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Как пишет "Медуза", ссылаясь на пояснительную записку к проекту, сейчас такие люди не могут рассчитывать на убежище, а из-за событий в Украине "названные ограничения не отвечают реалиям настоящего времени".

Он также предлагает снять ограничение на политическое убежище для граждан стран "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека". Сейчас этот пункт есть в президентском указе.

Парламентарий предлагает изменить систему правового регулирования политического убежища. Если сейчас эти нормы устанавливаются указом президента, то Затулин предложил закрепить их в федеральном законе "О беженцах".

Конкретных примеров того, почему украинцы не могли бы на длительное время уехать в Россию из-за политической ситуации в Украине, Затулин не приводит.

По информации издания, с начала конфликта в Украине за статусом беженца в России обратились более 400 тысяч украинцев, за разрешением на временное проживание — около 300 тысяч.

В данный момент украинцы могут временно по внутреннему паспорту въезжать в Россию на срок до 90 суток. Для продления срока нужен вид на жительство, разрешение на временное проживание, работу или учебу.