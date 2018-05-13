Чужая своя война

Хотим мы этого, или нет, но на Украину, как составляющую глобального мира, влияет все, что в нем происходит. Конфликт в Сирии – не исключение. Своя рубашка, конечно, ближе к телу, поэтому, когда на востоке Украины обстрелы не прекращаются, трудно воспринимать информацию о бомбежках на Ближнем Востоке. Но следить за этими новостями имеет смысл еще и потому, что одним из главных участников сирийского конфликта остается и наш враг – агрессор, который аннексировал украинский Крым и постоянно подогревает боевиков на Донбассе новыми «посылками» - оружием, боеприпасами, а также живой силой.

Более того, России вовсе не нужны только лишь безмолвные свидетели ее неадекватных действий, Кремль старается сделать соучастниками преступлений РФ максимально большое количество людей. И если за три года мы уже привыкли закрывать глаза на одурманенных пропагандой россиян, то позволять Кремлю безнаказанно втянуть в свои делишки Крым – не имеем права.

Удобная военная база

Эксперты отмечают, что до оккупации Крыма можно было говорить, что одним из основных плацдармов России в сирийской войне является Новороссийск. «Оттуда ходил тот же «сирийский экспресс» - рейсы больших десантных кораблей не только военно-морского флота, но и балтийского, и северного флота России, которые возили в Сирию вооружение, боеприпасы и так далее, - напоминает глава наблюдательного совета БФ «Майдан иностранных дел», эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко. - После оккупации Крыма разные корабли РФ, в том числе, сухогрузные судна, на которые, чтобы их не задерживали в международных водах, повесили военно-морской флаг Российской Федерации, уже возят технику, личный состав и боеприпасы не только из Новороссийска, но и из Севастополя».

Если говорить языком цифр, то, по информации Андрея Клименко, в 2016 году большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, которыми доставляют ракетные установки, бронетехнику, военные автомобили и т.д., выполнили 67 оборотных рейсов из Севастополя и Новороссийска на военно-морскую базу России в Тартусе. Из этих 67 рейсов корабли Черноморского флота выполнили 34 рейса. 17 рейсов приходится на десантные корабли Балтийского флота и 16 – Северного флота России. «В 2015 было 69 рейсов, в 2014 – 46 рейсов, в 2013 (до оккупации Крыма) – 30 рейсов. То есть, за период оккупации Крыма интенсивность «сирийского экспресса» выросла более, чем в два раза», - рассказал он.

По словам эксперта, в прошлом году разные судна выполнили не менее 17 рейсов из Севастополя. Преимущественно, они возили боеприпасы. А охрану им обеспечивала 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России, которая базируется как раз в Севастополе. «То есть, кроме экипажей, на десантных кораблях и сухогрузных суднах всегда есть группа антитеррор и это, как правило, морская пехота Черноморского флота», - говорит он.

Клименко напоминает, что «городе русских моряков», еще со времен СССР, расположены большие склады вооружения. И отмечает интересный факт: в октябре 2016 года из Крыма в Сирию на кораблях ЧФ РФ был направлен дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион». В следующем месяце ему на замену в Крым прибыл новый. «Это - иллюстрация того, что, когда возникла потребность в установлении ракетных комплексонов «Бастион» в Сирии, они просто взяли то, что было «под рукой», из Крыма, а потом в Крым направили на замену комплекс из Краснодарского края», - рассказывает эксперт.

Есть еще одно очень серьезное обстоятельство: именно военные корабли Черноморского Флота, базирующиеся в Севастополе, в 2015 и 2016 годах стреляли по целям в Сирии. «Впервые это произошло 8 декабря 2015 года, когда подводная лотка ЧФ «Ростов-на-Дону» выстрелила четырьмя ракетами «Калибр» по Сирии. 19 августа 2016 года два малых ракетных корабля ЧФ РФ стреляли по наземным целям в Сирии возле Алеппо. И, наконец, совсем недавно, 15 ноября 2016 года, фрегат «Адмирал Григорович» тоже выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» по целям в Сирии. То есть Черноморский флот, и именно новейшие корабли, которые базируются в Севастополе, а также члены экипажей этих кораблей, которые живут в Севастополе, непосредственно участвуют в сирийской войне. Таким образом, Крым втянут в этот конфликт как территория, как военно-морская база России», - говорит Клименко.

Риски для Украины

В то же время, мнения экспертов относительно того, несет ли это риски для Украины и какие именно, разделились. По словам Андрея Клименко, существует высокая вероятность, что призывники из числа крымчан в российской армии могут отбывать службу в Сирии. При этом он напоминает, что в уже упомянутой 810-й бригаде морской пехоты ЧФ уже есть «цинковые гробы».

Кроме того, по словам эксперта, нельзя исключать и террористических угроз в Крыму. «Риск того, что террористические или экстремистские группировки, которые действуют в Сирии, будут осуществлять террористические атаки на российские территории. И захваченный ею Крым тоже может находиться под угрозой», - говорит он.

Подобную мысль высказывает и политолог, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец: «Мы прекрасно понимаем, что два режима - и Путина, и Асада - имеют откровенно террористический характер. И угроза в ответ на их действия сейчас распространяется по всей территории Россия. В том числе, касается территории оккупированного полуострова, поскольку там находятся те подразделения, которые участвуют в сирийской кампании, обеспечивают деятельность российской группировки в Сирии».

В свою очередь, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос предпочитает не сгущать краски. По его словам, война в Сирии продолжается не первый год, активизация боевых действий на Ближнем Востоке происходила не раз, «были и теракты, и все, что угодно, но у нас тут ничего не произошло». «Если до этого времени то, что происходит в Сирии, не повлияло на Украину (в контексте террористических угроз), то почему что-то должно случиться сейчас?», - говорит он.

С другой стороны, эксперты не исключают, что, в ответ на усиление американских действий в Сирии, одним из вариантов, которым Россия будет отвечать американцам «симметрично», может стать усиление эскалации конфликта в Украине. Причем, коснуться это может как линии разграничения на Донбассе, так и «границы» с оккупированным Крымом. «Путин сейчас остро нуждается в том, чтобы сделать кремлевскую «ответку» на действия администрации Трампа по Сирии. Один из вариантов, который в этом контексте рассматривают американские аналитики – это усиление эскалации конфликта в Украине», - отмечает Тарас Березовец.

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий соглашается с ним лишь частично. По его словам, геополитические скандалы вокруг Сирии снизили градус напряжения и слухи о возможном широкомасштабном наступлении России в Украине немного поутихли. Но это не значит, что Киев может расслабляться: «У России есть запасы боеприпасов, есть люди, которые могут эти запасы использовать, что и происходит у нас постоянно в Луганской и Донецкой областях… Определенно, диверсионно-разведывательная деятельность, специальные операции будут проводиться на Донбассе и дальше».

Крым, Донбасс, Сирия – составляющие новой агрессивной политики РФ

Украине же в этой ситуации временного «затишья» необходимо продолжать усиливать свою обороноспособность. И улучшать партнерские отношения с теми странами, которые готовы оказать нам в этом помощь, в том числе, с США.

Параллельно, не лишним будет напоминать об агрессивных действиях России, которые она проводит отнюдь не только в Сирии. По словам Тараса Березовца, учитывая, что крымский вопрос сейчас совсем отошел в сторону, нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы обращать внимание новой Администрации США на проблему Крыма. «На самом деле, Трамп и так, как для американского президента, достаточно неплохо знает тематику и Украины, и Крыма. Но, конечно, такие вот поводы нужно еще больше использовать в нашу пользу», - убежден он.

Игорь Семиволос считает, что говорить о политике России, как агрессивной страны, которая угрожает не только Украине, а интересам многих стран и тому подобное – важный элемент гибридной войны, но он вряд ли способен повлиять, к примеру, на усиление санкции.

С этим не соглашается Андрей Клименко: «Участие России в сирийской войне с привлечением территории Крыма объединило две дуги конфликта - Черноморский и Средиземноморский – в одну. И можно говорить, что эта дуга нестабильности проходит от оккупированной части Донбасса до Сирии. Дело в том, что военные части, которые дислоцируются в Крыму, входят в состав южного военного округа РФ, который, собственно, больше всего и воюет. Этими силами Россия захватывала Крым и сейчас милитаризирует его, этими силами РФ воюет на Донбассе, эти силы РФ использует в Сирии».

По его словам, это очень важный аргумент, который подчеркивает, что «невозможно рассматривать отдельно санкции к Российской Федерации за Крым, отдельно – за Донбасс, а отдельно – за Сирию». «То есть, это все составляющие одного процесса новой агрессивной политики РФ. Это ставит под сомнение тот подход, который привычен в международных организациях – Донбасс отдельно, Минские соглашения, Крым отдельно, Сирия – отдельно. Это все должно стать составляющей большого международного плана по противодействию российской агрессии в мире», - убежден Клименко.

Но возьмется ли Украина донести эту мысль западным партнерам и сумеет ли это сделать – большой вопрос.

Ирина Шевченко, Татьяна Стежар