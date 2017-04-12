В Кремле допустили возможность сегодняшней встречи Тиллерсона с Путиным

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин может встретиться сегодня с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Что касается встречи, то вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, насколько вероятна такая встреча, он сказал: «Определенная вероятность есть».

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Тиллерсон сегодня находится в Москве, где проводит переговоры с Лавровым.