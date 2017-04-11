Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США

16:26, 11 апреля 2017
Политика
1659
обновлено

Президент и госсекретарь провели телефонные консультации.

Рекс Тиллерсон / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

Читайте также"Скучно, девочки": Путин прокомментировал обвинения в адрес Сирии и РФ из-за химатаки

«Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном», - написал Цеголко в Twitter.

Как сообщал УНИАН, на завтра в Москве запланированы переговоры Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также не исключено, что госсекретарь США встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российских СМИ, Тиллерсон уже прибыл в Москву.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Порошенко#Тиллерсон