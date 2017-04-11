Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

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«Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном», - написал Цеголко в Twitter.

Как сообщал УНИАН, на завтра в Москве запланированы переговоры Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также не исключено, что госсекретарь США встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российских СМИ, Тиллерсон уже прибыл в Москву.