Янукович: европейский выбор Украины необратим

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что европейский выбор Украины является неизменным и необратимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в своем выступлении перед послами, аккредитованными в Украине. «Позиция нового правительства – европейский выбор Украины как стратегический внешнеполитический курс государства - является неизменной и необратимой», - сказал он.

Он отметил, что будет продолжаться развитие взаимовыгодного партнерства и экономического сотрудничества с ближайшими соседями. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в 2008 году заканчивается действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, и правительство Украины проводит работу по подготовке нового широкого соглашения, которое должно вывести отношения Украины и ЕС на качественно новый уровень.

«Мои встречи с лидерами ЕС в Брюсселе убедили меня, что наши партнеры в ЕС, со своей стороны, настроены на расширение сотрудничества с Украиной», - сказал он, напомнив, что Украина и ЕС находятся на завершающем этапе заключения соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Премьер-министр выразил надежду, что эта работа будет завершена к саммиту Украина – ЕС в Хельсинки. Он также отметил, что в 2006-2007 годах украинское правительство настойчиво будет выполнять евроинтеграционные задания, определенные планом действий Украина – ЕС.

Также В.ЯНУКОВИЧ заверил, что правительство будет продолжать интенсификацию прагматичного сотрудничества с НАТО. «Для этого есть все основания, и Украина в этом заинтересована», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что послы разделяют точку зрения о том, полноправное членство в НАТО должно иметь широкую поддержку населения.

Премьер-министр заверил, что правительство предпринимает реальные шаги для информирования населения относительно НАТО и интересов Украины в сотрудничестве с Альянсом.

«Мы готовы и в дальнейшем развивать тесное сотрудничество с НАТО путем реализации конкретных совместных проектов», - сказал он.