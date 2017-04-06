СБУ выявила несанкционированное вмешательство в работу сетей миграционной службы

Сотрудники СБ Украины разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Главным следственным управлением СБУ проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 328 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для Государственной миграционной службы (ГМС). Во время выполнения контракта, по предварительному сговору с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.

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Из-за сговора и ненадлежащего исполнения технического задания, возможность для несанкционированного доступа в информационную сеть ГМС остался в некоторых субподрядчиков.

Сообщается, что сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование на одном из столичных частных предприятий, которое имело доступ к сети Государственной миграционной службы с одновременным выходом в Интернет. По предварительному заключению экспертов это имеет признаки несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы ГМС и создает условия для утечки информации с ограниченным доступом.

"СБ Украины во время досудебного следствия не проводила следственных действий в помещении Центра обработки информации Государственной миграционной службы и не изымала серверное оборудование", - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, оформление и выдача биометрических документов – паспортов для выезда за границу и ID-паспортов – в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и "Паспортных сервисах" по всей территории Украины приостановили через следственные действия СБУ.

Как сообщили в ГП "Документ", сбои с оформлением и выдачей биометрических паспортов в паспортных сервисах "Документ" могут быть связаны с сегодняшними проверками СБУ в телекоммуникационных компаниях и возможным изъятием серверов.