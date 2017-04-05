В российском МИД призвали оставить в Украине "хоть какой-то" памятник Ленину

В МИД РФ призвали оставить в Украине «хоть какой-то» памятник Ленину как «основоположнику украинизации». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Это очень смешно - у вас сейчас сносятся памятники Ленину. У нас к Ленину претензий много, у нас есть разные политические партии, разные политические движение, оценку тем годам дают до сих пор... Но самое смешное - за повышение статуса украинского языка выступал именно он», - заявила Захарова.

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По ее словам, об этом говорится в статьях и трактатах Ленина по повышению статуса украинского языка. «Это он был основоположником этой идеи. Вы какой-то памятник оставьте как основоположнику украинизации», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в МИД РФ заявили о «языковом геноциде» русскоязычных граждан Украины. «По сути, в стране на государственном уровне вводится языковой геноцид», - сказала тогда Захарова.

По ее мнению, власть Украины намерена законодательно закрепить «насильственную украинизацию всех сфер жизни». «Официальная власть продолжает линию на тотальную дерусификацию и насильственную украинизацию страны. Вслед за абсолютно одиозными законами, которые лишили русскоязычное население в Украине права на получение объективной информации на родном для них языке, «киевская власть намерена фактически легализовать запрет на русский язык», - сказала Захарова.