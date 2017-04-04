В Раде "радикалы" во главе с Ляшко заблокировали трибуну

Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем фракции Олегом Ляшко блокируют трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, Ляшко и его коллеги по фракции окружили трибуну ВР со всех сторон. Представителей других фракций рядом с ними нет.

За трибуной вывешен плакат с надписью: “Абонплата за газ - вымогательство”.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет складываться из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системой и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеющих счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием приостановить решение по введению абонплаты за газ.