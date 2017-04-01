НАПК взялось за проверку деклараций Порошенко, Гройсмана и других высокопоставленных чиновников

15:48, 01 апреля 2017
Политика
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НАПК уже осуществило проверку около 3 тысяч деклараций.

НАЗК начало проверку деклараций президента и других высокопоставленных лиц / president.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации, представленных президентом Украины и другими высокопоставленными лицами государства.

Об этом сообщил сегодня заместитель председателя НАПК Роман Радецкий в эфире «112. Украина».

«Мы начали проверку в отношении президента, премьер-министра. Далее - вице-премьеры, министры», - сказал он.

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Радецкий напомнил, что НАПК уже осуществило проверку около 3 тысяч деклараций, по 17 из них составлены протоколы и переданы в суд.

Как сообщал УНИАН, вторая волна электронного декларирования закончилась 31 марта. За умышленную неподачу декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2016 год 12,2 млн грн доходов.

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Теги: #Порошенко#декларации#проверка#НАПК