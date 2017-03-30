Суд арестовал сообщника Насирова и назначил ему 8 миллионов залога

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю департамента погашения задолженностей Государственной фискальной службы в виде содержания под стражей (60 дней) с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Также решается вопрос об объявлении подозрения и другим работникам ГФС Украины, в том числе и территориальных подразделений, выполнявших незаконные указания председателя ГФС Романа Насирова.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. После объявления подозрения Насиров был отстранен от должности председателя ГФС.