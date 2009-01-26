У Ющенко поняли, почему Дубина писал газовые контракты «на колене»

В Секретариате Президента подозревают, что на главу НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ оказывали давление для подписания 19 января газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил уполномоченный Президента по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, анализ текстов заключенных соглашений свидетельствует, что по содержанию и стилистике их готовили спешно и они не отвечают ранее достигнутым договоренностям.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что они выглядят так, будто готовились, «как аппликация из ранее озвученных проектов и ультиматумов 18-19 января».

«Следовательно, есть все основания сомневаться, что такой специалист и убежденный украинский государственник, как Олег ДУБИНА, мог по доброй воле осознанно подписать газовые контракты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также добавил, что объективная информация об условиях подписания «пагубных для Украины газовых контрактов» может предоставить только О.ДУБИНА после выздоровления.

Кроме этого, он считает, что представителям правительства следует воздержаться от комментариев о нынешнем состоянии здоровья О.ДУБИНЫ, потому что это также может быть расценено «как моральное давление на него».

В то же время он отметил, что при условии, если будет доказано давление на главу НАК «Нафтогаз» при подписании контрактов на поставку газа, они могут быть признаны недействительными. Он подчеркнул, что такая юридическая норма отвечает украинскому, российскому и шведскому законодательству.

Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА попал в больницу 22 января в прединфарктном состоянии.