В МИД РФ признались, что за смертью Вороненкова стоит "режим-убийца"

В МИД РФ считают, что за смертью экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стоит «режим-убийца», который сделает все, чтобы «никто никогда не узнал правды о том, что сегодня случилось в Киеве».

Читайте такжеУбийца Вороненкова умер на операционном столе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный спикер МИД России Мария Захарова сказала на брифинге в Москве.

«Шокированы сообщениями о дерзком убийстве сегодня, 23 марта, в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова», - сказала Захарова.

По ее словам, «после того, как президент Украины заявил о том, что убийство - это террористический акт Москвы, в России нет сомнений в том, что расследование этого преступления не может быть беспристрастным и объективным».

«Режим-убийца, как его уже называют, видимо, и в этот раз сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды о том, что сегодня случилось в Киеве», - сказала Захарова.

Она также заметила, что «имеющиеся на данный момент данные позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции».

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы РФ заявил о причастности Кремля к убийству Вороненкова

«В Москве рассчитывают, что правоохранительные органы Украины все-таки смогут оперативно раскрыть данное преступление, определить без политизации, на основе объективных данных, его подлинных заказчиков и, конечно, исполнителей», - отметила Захарова.

При этом она выразила соболезнования родным и близким Вороненкова.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит сегодня, 23 марта, в центре Киева. В результате стрельбы также были ранены его охранник и нападавший, который позже скончался от сквозного ранения в голову.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую екс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений. "Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича относительно введения в Украину российских войск.