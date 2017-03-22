Зеркаль считает иск против РФ лишь маленьким шагом для привлечения Кремля к ответственности

Иск против России в Международный суд ООН в Гааге – это лишь маленький шаг к привлечению Москвы к ответственности.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5 Канала».

"Мы прошли этот первый этап, но этот этап – это только маленькая цепочка на нашем пути привлечения России к ответственности. Сейчас суд должен принять решение о применении временных мер. Я думаю, что они выйдут в совсем другом виде, чем мы их просили, и по Конвенции по применению, по ликвидации всех форм расовой дискриминации для суда это будет немножко легче, потому что они проходили эту же ситуацию с россиянами, и уже было выписано решение, которое поддержали большинство судей", – сказала она.

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Зеркаль отметила: "Гарантировать реакцию суда и то, какую они выберут позицию (в вопросе запрета финансирования терроризма – ред.), очень трудно ... поэтому предварительно мы ожидаем, что это решение (относительно временных мер против РФ – ред.) будет принято до конца апреля. Но после этого суд установит нам срок для подачи основного Меморандума – он касается всех доказательств, где мы считаем, что Россия нарушает требования этих Конвенций. И это, на самом деле, безумная работа".