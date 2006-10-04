Социологи обнародуют результаты опроса об отношении к НАТО

5 октября в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Отношение украинских граждан к перспективе вступления Украины в НАТО”. В работе примут участие - Андрей Ермолаев (ЦСИ “София”), Александр Левцун (ЦСИ “София”), Евгений Минченко (Международный институт политической экспертизы, Москва), Владимир Фесенко (Центр прикладных политических исследований „Пента”), Сергей Згурец (Центр исследований армии, конверсии и разоружения).. Будут представлены результаты опроса населения Украины, проведенного в сентябре 2006 г. Речь идет о данных, характеризующих отношение украинских граждан к возможности вступления в НАТО, о мотивах позитивного и негативного отношения, о виденьи обстоятельств, препятствующих интеграции в Организацию североатлантического договора (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 256-32-46, 8-066-330-43-95. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.