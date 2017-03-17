Порошенко призвал оппозиционеров не "поджигать" Украину в борьбе против президента

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия всегда использовала преимущества демократических систем в соседних государствах, чтобы их поглотить. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в своем обращении по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов.

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«Я призываю все партии - как представленные в ВР, так и внепарламентские – в жесткой внутриполитической борьбе, свойственной любой демократии, учитывать те чрезвычайно сложные внешние обстоятельства, в которых мы строим европейскую Украину. Хочется бороться против президента - прошу очень, на то вы и оппозиция. Но Украину - не расшатывайте и не поджигайте», - сказал он.

«За четыре года Украинской национальной революции прошлого века власть в Киеве сменилась по меньшей мере 14 раз. Кому от этого стало легче? Кому, кроме Кремля, который получил тотальный контроль над Украиной на 70 лет», - сказал глава государства.

«Поэтому Москва хочет, чтобы и сейчас власть в Украине менялась с такой же регулярностью. Россия всегда пользовалась в своих интересах преимуществами демократических систем в соседних государствах для того, чтобы поглотить их, начиная со времен Новгорода и Речи Посполитой и заканчивая Центральной Европой в годы Второй мировой», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко также заявил, что расшатывание ситуации в Украине изнутри является одним из способов гибридной войны Кремля.