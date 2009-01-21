Тимошенко поставила БЮТ задачу вызвать Ющенко на ковер

Фракция Блока Юлии Тимошенко начала сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса о рефинансировании коммерческих банков Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«По закону и по регламенту дата внеочередной сессии парламента назначается в течение трех дней с момента представления 150 подписей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр рассчитывает, что фракция соберет необходимые 150 подписей в течение двух ближайших дней.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что фракция БЮТ намерена инициировать рассмотрение в ходе внеочередной сессии парламента законопроектов о внесении изменений в закон о Национальном банке Украины.

«Это позволит на внеочередном заседании заслушать Президента страны о том, почему он не реагирует та такие действия Национального банка, почему Президент страны не предпринимает адекватные своим конституционным полномочиям действия, не препятствует коррупции, по сути дела пренебрегает своими полномочиями. Пришло время заслушать председателя Национального банка, его правления, которые продолжают сегодня незаконные действия по уничтожению гривни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла руководство НБУ в коррупции, махинациях, непрозрачном рефинансировании комбанков и девальвации гривни и требовала отставки В.СТЕЛЬМАХА.