Янукович может больше всех выиграть от газового конфликта

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ может набрать больше всего политических баллов в результате газового конфликта Украины и России.

Такое мнение УНИАН выразил эксперт Фонда Батория (Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которые конфликтуют, имеют ограниченные возможности использовать ситуацию в свою пользу.

«В ЯНУКОВИЧА же большое поле для маневра», - сказал эксперт.

“В.ЯНУКОВИЧ может критиковать достигнутые договоренности и заявлять, что, если бы он был у власти, то до конфликта, который привел к прекращению поставок газа в 19 из 27 стран Евросоюза, вообще бы не дошло”, - добавил Г.ГРОМАДСКИЙ.

По мнению эксперта, В.ЮЩЕНКО может критиковать Ю.ТИМОШЕНКО за газовые соглашения, но это вряд ли повысит его низкий рейтинг.

“Украинский премьер, которая называет успехом достигнутые договоренности, будет вынуждена отбиваться от нападок критиков, и трудно сказать однозначно, повысит ли это или понизит ее популярность”, - отметил Г.ГРОМАДСКИЙ.

В то же время аналитик считает, что большее влияние на рейтинг политиков будет иметь не газовый конфликт, а экономическая ситуация в стране, которая из-за углубления мирового экономического кризиса продолжает ухудшаться.

По мнению эксперта, В.ЯНУКОВИЧ в таких условиях имеет больше шансов победить на следующих выборах Президента, чем его единственный реальный конкурент Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку он имеет более стойкий электорат.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО будет сложнее собрать голоса сторонников бывшей «помаранчевой команды».

«Вопрос, хватит ли тех голосов, чтобы победить?» - сказал аналитик.

Эксперт не исключил, что на политической сцене в Украине может появиться новый кандидат, но, по его мнению, он вряд ли может стать реальным конкурентом нынешних фаворитов.

«(Арсений) ЯЦЕНЮК может набрать 20-30% голосов, но для победы нужно свыше 50%», - сказал он, отметив неизбежность второго тура выборов Президента Украины в 2010 году.