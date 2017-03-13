"Я верила в нее", - Тимошенко рассказала о "расставании" с Савченко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об отношениях с бывшим №1 партийного списка ее фракции Надеждой Савченко. О такой деликатной теме политик рассказала в интервью ТСН.

По словам Тимошенко, она поверила в Савченко, ведь ассоциировала ее с собой в связи с тем, что они обе побывали за решеткой.

«Я воспринимала Надежду Савченко, как женщину, брошенную за решетку режимом. Для меня это была прямая ассоциация с моей жизнью. Я знала, что такое женщина за решеткой без защиты. За решеткой она себя вела очень мужественно. Она выглядела как сильный патриот Украины. И мы понимали, как происходит система освобождения военнопленных в России, я знала, что надо поднимать ее вопрос на самом высоком политическом уровне. Потому что по-другому освободить ее будет просто невозможно. Ее бы просто там забыли и возможно она бы там погибла. Я верила в нее», - заявила Тимошенко.

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При этом, что касается дальнейшего исключения Савченко из фракции, то лидер «Батькивщины» заявила, что они с Надеждой «расстались абсолютно мирно», но «наши взгляды на жизнь и на войну, на то, как двигаться Украине, разошлись в корне».

Ранее лидер "Батькивщины" назвала разрыв сотрудничества с Турчиновым крупнейшей своей болью.