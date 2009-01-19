Эксперт называет главный плюс газовых договоренностей Киева с Москвой

Директор энергетических программ центра НОМОС Михаил ГОНЧАР уверен, что на сегодняшний день главным плюсом достигнутых договоренностей между Киевом и Москвой является устранение посредника из схемы газоснабжения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Об этом эксперт заявил в комментарии УНИАН.

В то же время эксперт подчеркивает, что для оценки переговоров между премьер-министрами Украины Юлией ТИМОШЕНКО и России Владимиром ПУТИНЫМ, которые состоялись 17 января, пока недостаточно информации. По мнению М.ГОНЧАРА, скорее всего, речь идет о согласовании цены на российский газ и его транзит через территорию Украины на первый квартал 2009 г. В дальнейшем эта цена будет снижаться, убежден эксперт.

По оценкам М.ГОНЧАРА, именно в первом квартале Украине нет необходимости закупать дорогой газ. «Скорее всего, по цене, которая будет зафиксирована в рамках соглашения на первый квартал, правительство Украины реально не будет закупать газ, или эти закупки будут минимальными. Потому что в подземных хранилищах накоплен достаточный ресурс газа, чтобы пережить три холодных месяца", - считает эксперт.

Как отмечает М.ГОНЧАР, «не стоит впадать в апокалиптические настроения. Хотя вопрос цены транзита остается для Украины проблематичным, но стоит подождать подписания конкретных договоренностей, чтобы делать окончательные выводы относительно выгодности или невыгодности новых условий закупки и транзита российского газа».

Как сообщал УНИАН, сейчас Ю.ТИМОШЕНКО находится с рабочим визитом в Москве. Ожидается, что в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО вместе с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ будут присутствовать при подписании контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о прямых поставках российского газа в Украину, а также документов об условиях транзита российского газа через территорию Украины в страны Европы.