Порошенко признался, что не стремился стать президентом (видео)

Об этом он сказал, отвечая на вопрос школьника из Харькова, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

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«Я не уверен, что ты должен поставить перед собой цель обязательно стать президентом. Могу тебе сказать совершенно откровенно, что и у меня такой цели точно не было. Я собирался сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы сделать Украину лучше. Я строил заводы, строил фабрики, создавал рабочие места, создавал достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте. Когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это принесет мне», – ответил Порошенко.

По его словам, прежде всего он думал, чем он может быть полезен этой стране.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко прибыл в Харьковскую область с рабочим визитом.