В ближайшую субботу милиция будет массово сажать

В следующую субботу личный состав Министерства внутренних дел проведет "субботник" по уборке мусора на улицах населенных пунктов Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Черновцах заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: "В следующую субботу силами милиции мы проведем общеукраинский сход. Мы его проводили в прошлом году, но тогда именно в этот день выпал снег и не было возможности это сделать достаточно ярко и публично. Но теперь мы сделаем все, как положено, в украинских традициях".

По словам министра, "на особом попечении будут детские площадки, интернаты и посадка деревьев". "Это будет единственный день, когда милиция главной целью посадок будет считать деревья и кусты", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.