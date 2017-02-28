Аваков просит полномочий для снятия блокады оккупированного Донбасса

Об этом он сказал в ходе специального совещания с представителями металлургического комплекса под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Обращаюсь к народным депутатам: уважаемые коллеги, отсиживаться уже нужно заканчивать, давайте примем закон, что каждый гражданин Украины имеет право преграждать железнодорожное полотно. Вы не хотите такой закон? Такого закона нет, наверное, и не будет. Тогда давайте соблюдать те законы, которые есть, и давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию», - сказал глава МВД.

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«Я просил бы руководителей АТЦ (антитеррористического центра), взвешивая все соответствующие решения антитеррористического центра, который руководит всеми силовыми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

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Блокаду организовали ветераны АТО и некоторые народные депутаты. Первоначально целью блокады была остановка контрабанды, которая переправляется через линию разграничения. Вместе с тем, со временем, блокада привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но в рамках работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоговые отчисления в украинский бюджет.

С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

Кроме того, потери начали ощущать предприятия металлургии. По подсчетам объединения предприятий «Укрметаллургпром», прямые потери от угольной блокады составят по итогам года порядка 3,5 млрд долл. Кроме того, блокада вынуждает закупать уголь за валюту на внешних рынках. Наиболее очевидным является рынок России. Однако закупка российского угля не представляет возможной по политическим причинам, поскольку Россия ведет войну против Украины, и по экономическим причинам. По информации ряда украинских металлургических предприятий, российский кокс уже подорожал на 37%, что делает производство украинского чугуна на таком импортном угле нерентабельным.

При этом представители металлургических предприятий отмечали, что продолжение блокады приведет к остановке предприятий в течение нескольких дней, а повторный запуск производственных мощностей потребует нескольких месяцев.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал организаторов блокады объяснить свои действия - не только властям, но также коллективам металлургических предприятий, которые поставлены на грань остановки.