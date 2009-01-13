Газпром: формула цены на газ согласована еще в 2006 году

В ОАО «Газпром» заявляют, что переговоры о поставках газа Украине не проводятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Переговоры о поставках газа в Украину сейчас не идут при всей нашей готовности их провести», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он заверил, что украинская сторона имеет в своем распоряжении практически согласованный договор о поставках от 31 декабря, в котором только отсутствует формула цены на газ.

При этом он подчеркнул, что «на самом деле формула цены на российский газ была в 2006 году согласована». По его словам, по этой формуле в первом квартале 2009 года Украина должна будет покупать газ по 450 долларов за тысячу кубометров.