"Крым – это Украина": Посольство США отметило "непоколебимую поддержку" суверенитета Украины

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

«Сегодня мы так же непоколебимы в нашей поддержке единой и суверенной Украины. Крым - это Украина», - говорится в сообщении.

"Три года назад, крымский парламент в Украине было незаконно захвачен силовым путем. Сегодня, когда начинается четвертый год российской оккупации Крыма, мы, как раньше, непоколебимы в нашей поддержке единой и суверенной Украины", - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, здания Совета министров и Верховного совета Крыма утром 27 февраля 2014 года были захвачены вооруженными людьми.

26 февраля 2015 года уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что Совет министров и Верховный Совет Крыма захватили 110 российских военнослужащих, а украинская власть ничего не сделала.