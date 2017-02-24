Нардеп Артеменко прибыл на допрос в прокуратуру АР Крым

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что официальной повестки на допрос не получал, а узнал о вызове в прокуратуру из СМИ, и именно благодаря этому пришел.

При этом Артеменко заверил, что не намерен скрываться, а будет сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение депутата от Радикальной партии Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

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«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, по идее Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.