Российский эксперт: в этом конфликте Газпром объективно проигрывает

Одним из вариантов решения проблемы транзита российского газа в Европу и недопущения подобных нынешней ситуаций в будущем является ратификация Россией Энергетической хартии и транзитного протокола к ней.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь ЮРГЕНС.

В частности, он напомнил, что российская сторона подписала хартию, однако пока не ратифицировала ее, поскольку касательно транзитного договора у России существуют некоторые противоречия, «но не касательно Украины».

При этом европейская сторона, по информации И.ЮРГЕНСА, уже высказывала готовность учесть некоторые российские озабоченности, «лишь бы не было проблемы, которая была в 2005 году».

И.ЮРГЕНС считает, что если бы хартия и протокол в свое время были ратифицированы, это позволило бы создать за предыдущие годы такую систему, когда каждый раз, при возникновении подобных ситуаций, вопрос решался бы в правовом русле, в частности – в судах.

Вице-президент РСПП также считает, что неконструктивная позиция российского руководства может привести к осложнениям с Западом.

«Некоторые лица в Европе, которые нас не любят, будут использовать любую нашу промашку в своих целях. Если мы и все время будем показывать Западу в целом одни только зубы – по этому вопросу, по таможне и тарифам, по ВТО и многим другим, то Запад, объединившись, может устроить нашу жизнь таким образом, что, как сказал Михаил ГОРБАЧЕВ, «мы будем горько-горько сожалеть», - считает И.ЮРГЕНС.

По его мнению, в нынешнем конфликте с Украиной «Газпром» «объективно проигрывает» и как бизнес-структура несет на себе часть вины.

«Если в течение лет семи мы говорим, что под Новый год что-то будет с газом, то это неправильно. Если у тебя есть прекрасный товар, от которого зависит чуть ли не 2/3 благосостояния страны, причем в такой кризисный период, то ты должен правильно управлять и правильно торговать. И у тебя есть замечательный партнер, который платит совершенно безупречно – ЕС. И у тебя есть проблема лет шесть-семь – транспортировка этого газа через территорию Украины. Ну решите же ее!», - призвал он.

При этом И.ЮРГЕНС часть вины возложил и на правительство Владимира ПУТИНА. «Часть вины, по бизнесу, лежит на «Газпроме» и, частично, на правительстве – потому что весь пафос последних дней совершенно ни к чему», - заявил глава РСПП.