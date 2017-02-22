Янукович выступил за проведение референдума о статусе Донбасса

Президент-беглец высказал мнение о том, что "только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины", как сообщают «РИА Новости».

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"В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", - заявил беглый президент.

Также он предлагает включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей так называемых "Л/ДНР".

Как сообщал УНИАН, Янукович выразил идею создания комиссии Совета Европы для контроля расследования преступлений Майдана.