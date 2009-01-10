Газпромовский проект протокола вызвал "определенный ужас" у партнеров - МИД

Украина не получала официального предложения России о создании международной комиссии по мониторингу транзита природного газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что российская сторона предлагала создать такую комиссию в неофициальном порядке. «Украинская сторона это предложение официально, в соответствии с установленным порядком, от российской стороны в письменном виде не получила. То, что мы знаем, знаем в неофициальном порядке», - сказал заместитель главы МИД.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, сутью протокола о создании такой комиссии является подчинение украинской газотранспортной системы «Газпрому». «Суть такого протокола - это, по сути, подчинить украинскую сторону “Газпрому”, предоставить российской стороне полный контроль над украинской газотранспортной системой и де-факто положить начало процессу экспроприации украинской газотранспортной системы российской стороной», - сказал он.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, этот проект протокола вызвал «определенный ужас» у европейских партнеров, Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС отказался его подписать.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что при любых условиях этот документ должен носить трехсторонний характер. «Мы готовы работать в трехстороннем формате, но то, что предлагается российской стороной, чтобы украинская сторона стала одной стороной широкого международного процесса, к которому предлагается привлечь, кроме украинского “Нафтогаза”, около 12 газовых компаний европейских стран, при этом большинство из этих компаний контролируется российским «Газпромом», является неприемлемым”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, отметив, что это ставит Украину в неравноправное положение.

Кроме того, К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что должен быть установлен четкий принцип паритетности, то есть должен быть предоставлен полный и беспрепятственный доступ для европейских и украинских экспертов для мониторинга объектов не только на украинской территории, но и на российской.

Также, по его словам, украинская сторона считает, что в случае создания трехсторонней комиссии – Украина-Россия-ЕС - она должна была бы рассматривать возможности заключения двусторонних контрактов между Украиной и ЕС на транзит российского газа через территорию Украины.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, в такой трехсторонней комиссии необходимо определить транспарентную процедуру принятия решений, которые бы базировались на европейских принципах, возможно, консенсуса.

Как сообщал УНИАН, 9 января "Газпром" опубликовал протокол о создании Международной экспертной комиссии по контролю за транзитом природного газа через Украину, в котором говорится, что комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа. Этот документ уже подписан российской стороной, однако пока не подписан со стороны Еврокомиссии и Украины.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил руководству "Газпрома" в кратчайшие сроки добиться подписания многостороннего протокола о создании международной комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера, 9 января, сообщила, что Украина готова подписать протокол, предложенный Россией, при условии паритетного представительства в ней украинских и российских экспертов.

«Именно в таком зеркальном варианте, когда обе страны – Украина и Россия имеют одинаковые права относительно доступа экспертов, мы подпишем такой протокол, как можно скорее», - сказала она.

Между тем официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ сегодня, 10 января, заявил, что Украина не подписала протокол о создании многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа через территорию страны, предложенный Россией, из-за позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

"Мы видим эти заявления (украинской стороны), но протокол о создании многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины так и не подписан, а это значит, что, по-видимому, поставкам нашего газа в очередной раз мешает решение или отсутствие решения Президента Украины", - сказал он.