Посольство США о признании Россией псевдодокументов "Л/ДНР": это противоречит целям "Минска"

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям Минска", - подчеркнули в американской дипмиссии.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Читайте такжеГеращенко: Цель решения Путина - национализировать украинское имущество на оккупированных территориях

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что указ Путина противоречит Минским договоренностям и направлен на сознательную эскалацию конфликта.