Климкин рассказал о проведении в ближайшее время встречи в формате "В4+Украина"

05:19, 18 февраля 2017
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак выразили заинтересованность в проведении в ближайшее время встречи в формате «Вышеградская четверка+Украина».

Климкин подробно проинформировал своего словацкого коллегу о обострение ситуации на Донбассе / Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь во время двусторонней встречи глав ведомств, которая состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Стороны констатировали позитивную динамику развития двустороннего диалога по всем направлениям взаимного интереса, а также сосредоточились на обсуждении проблематики евроинтеграции Украины, в т.ч. отмене визового режима с ЕС и завершении процесса ратификации Соглашения об ассоциации», - говорится в сообщении.

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Также, проинформировали в МИД, Климкин подробно проинформировал своего словацкого коллегу об обострении ситуации на Донбассе, в т.ч. вокруг Авдеевки, и продолжающейся поддержке со стороны Кремля незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

«В этом контексте была подчеркнута необходимость сохранения санкций против РФ», - говорится в сообщении.

«Министры также выразили заинтересованность в проведении в ближайшее время встречи в формате «В4+Украина», - проинформировали в МИД.

Как известно, в состав «Вышеградской четверки» входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

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Новость в сюжете: Мюнхенская конференция по безопасности 2017
Теги: #Климкин#встреча