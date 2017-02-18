Климкин рассказал о проведении в ближайшее время встречи в формате "В4+Украина"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак выразили заинтересованность в проведении в ближайшее время встречи в формате «Вышеградская четверка+Украина».
Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь во время двусторонней встречи глав ведомств, которая состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
«Стороны констатировали позитивную динамику развития двустороннего диалога по всем направлениям взаимного интереса, а также сосредоточились на обсуждении проблематики евроинтеграции Украины, в т.ч. отмене визового режима с ЕС и завершении процесса ратификации Соглашения об ассоциации», - говорится в сообщении.
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Также, проинформировали в МИД, Климкин подробно проинформировал своего словацкого коллегу об обострении ситуации на Донбассе, в т.ч. вокруг Авдеевки, и продолжающейся поддержке со стороны Кремля незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
«В этом контексте была подчеркнута необходимость сохранения санкций против РФ», - говорится в сообщении.
«Министры также выразили заинтересованность в проведении в ближайшее время встречи в формате «В4+Украина», - проинформировали в МИД.
Как известно, в состав «Вышеградской четверки» входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.