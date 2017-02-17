Климкин рассказал, что завтра будут обсуждать в Мюнхене главы МИД "нормандской четверки"

Об этом украинским журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Какого-то прорыва от завтрашней встречи не ожидаю», - сказал он и добавил: «У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос «дорожной карты»

Климкин также отметил, что у украинской стороны есть «четкая логика последовательности шагов и гарантий, которую на предыдущей встрече глава МИД РФ отказался обсуждать».

«Для главы МИД Германии это первая встреча, будет возможность посмотреть не только на содержание», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в Мюнхене сегодня, 17 февраля, открывается двухдневная 53-я Международная конференция по вопросам безопасности.

На повестке дня конференции - будущее НАТО и трансатлантических отношений после избрания на пост президента США Дональда Трампа, состояние сотрудничества с Евросоюзом в вопросе безопасности и обороны, отношения с Россией, война в Сирии и ситуация с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров, а также ситуация в Украине.

Участие в конференции примет президент Украины Петр Порошенко.

Также на полях конференции 18 февраля состоится встреча министров иностранных дел стран-участниц «нормандского формата». Как заявлял ранее представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, во время переговоров речь пойдет о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения.