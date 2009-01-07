Ющенко: базой для переговоров должны стать договоренности президентов

Состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора Ющенко с Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает Официальное интернет-представительство.

В ходе разговора Виктор Ющенко выразил чрезвычайную обеспокоенность ситуацией, сложившейся с транзитом российского природного газа через территорию Украины европейским потребителям в результате полного прекращения Российской стороной поставок газа в Украину для экспорта в европейские страны.

В.Ющенко подчеркнул, что Украинская сторона с целью обеспечения транзита российского природного газа в Европе принимала все необходимы меры для нормализации ситуации. При этом был использован украинский газ из подземных хранилищ. Глава Украинского государства призывал Российскую сторону немедленно возобновить поставки российского газа для европейских потребителей и заверил, что Украина готова сделать все необходимое для обеспечения транзита газа в предоставленных Российской стороной объемах. Такими предложениями Украина подтверждает свою добрую волю по обеспечению транзита вплоть до достижению договоренностей с российской стороной о поставках газа.

Глава украинского государства отметил то, что с 1 января 2009 года Украина потребляет исключительно газ собственной добычи и газ, находящийся в украинских хранилищах и полностью оплаченный НАК «Нефтегаз Украины».

Виктор Ющенко предложил Дмитрию Медведеву создать соответствующую комиссию с привлечением представителей двух сторон, а также третьей стороны - европейских потребителей, которая бы проанализировала причины, вызвавшие кризисную ситуацию, и выработала рекомендации по немедленному возвращению к нормальному режиму работы.

Президент Украины обратил внимание на то, что 30 декабря были проведены все расчеты за газ, потребленный в 2008 году, и потому обязательства Украины по расчетам за потребленный газ в 2008 году полностью выполнены.

Виктор Ющенко призвал Российскую сторону вернуться к конструктивному переговорному процессу и подтвердил готовность Украинской стороны вести открытые и прозрачные переговоры при участии представителей Европейского Союза.

Глава украинского государства отметил, что позиция украинской власти заключается в том, что базой для переговоров должны стать договоренности, достигнутые Президентами обоих государств 12 февраля 2008 года, и взаимные обязательства, зафиксированные в Меморандуме между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 г., которым определены принципы и порядок расчетов между двумя государствами в газовой сфере.