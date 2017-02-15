Готовы ли вы терпеть веерные отключения из-за блокады на Донбассе? - опрос УНИАН

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, через которые антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий Донбасса для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года.

Читайте такжеПосол ЕС о блокаде Донбасса: первые жертвы - люди по обе стороны

При этом по данным компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", имеющихся запаса антрацита (842 тысячи тонн на 12 февраля) может хватить на 40 дней. В то же время после того, как будут использованы все запасы антрацита, придется прибегнуть к отключениям электроэнергии для потребителей по специально разработанному графику.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться мнением своих читателей, готовы ли они терпеть веерные отключения электроэнергии из-за блокады на Донбассе?