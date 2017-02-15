"Нормандская четверка" поменяла место проведения встречи глав МИД
Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России могут провести переговоры не в Бонне, как это планировалось ранее, а в Мюнхене.
Встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины запланирована на 18 февраля в Мюнхене, передает ТАСС.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте такжеВ МИД РФ заговорили о "создававшемся веками общем пространстве" Украины и России
«На 18-е число запланирована встреча в нормандском формате, она прорабатывается, есть вероятность ее проведения», - заявила Захарова.
Также Лавров 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведет двусторонние встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.
Ранее все стороны дали согласие на встречу глав МИД "нормандской четверки" в Бонне 17 февраля на полях конференции G-20.
Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности состоится 17-19 февраля в Германии.
Ее участники обсудят ряд ключевые вызовы в сфере безопасности, в частности ситуацию в Украине. На этом мероприятии в 2016 году также состоялись переговоры глав МИД "нормандской четверки".
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины рассматривает различные опции встречи в "нормандском формате", в том числе и на полях саммита G7 17 февраля.