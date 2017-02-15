"Нормандская четверка" поменяла место проведения встречи глав МИД

Встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины запланирована на 18 февраля в Мюнхене, передает ТАСС.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«На 18-е число запланирована встреча в нормандском формате, она прорабатывается, есть вероятность ее проведения», - заявила Захарова.

Также Лавров 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведет двусторонние встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Ранее все стороны дали согласие на встречу глав МИД "нормандской четверки" в Бонне 17 февраля на полях конференции G-20.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности состоится 17-19 февраля в Германии.

Ее участники обсудят ряд ключевые вызовы в сфере безопасности, в частности ситуацию в Украине. На этом мероприятии в 2016 году также состоялись переговоры глав МИД "нормандской четверки".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины рассматривает различные опции встречи в "нормандском формате", в том числе и на полях саммита G7 17 февраля.