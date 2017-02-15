В Кремле избегают комментариев о переезде экс-депутата Госдумы в Украину, который назвал ошибкой оккупацию Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле в целом относятся к переезду Вороненкова в Украину, а также к его заявлениям и интервью, сказал: «Это не вопрос Кремля вообще, это не наш вопрос».

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Как сообщал УНИАН, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Вороненков уже получил гражданство Украины.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года. Вскоре он заочно может быть арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако в Интерполе могут счесть преследование политически мотивированным.

В опубликованном 14 февраля интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.