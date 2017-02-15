Директор НАБУ назвал количество детективов, работающих сегодня в бюро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции во время открытых общественных слушаний и обсуждения письменного отчета руководства НАБУ по вопросам деятельности бюро, выполнении возложенных задач, соблюдении законодательства, прав и свобод человек.

“На сегодняшний день мы имеем 150 детективов. Почти полностью укомплектован штаб прокуратуры (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - УНИАН). У нас заканчивается конкурс на детективов. В принципе, мы планируем, что после этого конкурса у нас останется 38 вакансий детективов”, - сказал Сытник.

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Он добавил, что основной подраздел НАБУ будет укомплектован. Все другие службы, по словам Сытника, укомплектованы на 90-95%, а некоторые - полностью. Директор НАБУ уточнил, что речь идет об оперативно-техническом управлении, управлении специальных операций, управлении внутренней безопасности, а также управлении аналитики.

Как известно, НАБУ было создано указом президента Украины от 16 апреля 2015 года. В тот же день директором бюро был назначен Сытник.