Конфликт интересов и признаки незаконного обогащения: НАПК получило порядок проверки е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) получило от Минюста зарегистрирован порядок полной проверки е-деклараций. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Следовательно, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий после дня принятия НАЗК решение о проведении такой проверки, о чем сообщается субъекту декларирования и длится 60 календарных дней.

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Также документом определяется механизм проведения НАПК контроля и полной проверки деклараций по своевременности представления, правильности и полноты заполнения.

В то же время, НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов проверит на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Ранее, Министертво юстиции Украины совместно с секретариатом Кабинета министров разработали проект порядка проведения проверки электронных деклараций для НАПК.

Об этом сказал на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

"Специалисты секретариата Кабмина, Министерства юстиции и привлеченные эксперты наработали за неделю тот порядок, который НАПК не могло разработать в течение почти 5 месяцев", - сказал он.

Министр отметил, что наработанный порядок проведения деклараций направят для безотлагательного утверждения.