Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной

06:12, 15 февраля 2017
Политика
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Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.

Требуется также ратификация со стороны Верховной рады Украины / Фото УНИАН

Об этом сообщил в Тwitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также, по его словам, в дальнейшем его должен поддержать Сенат и подписать генерал-губернатор Канады. Требуется также ратификация со стороны Верховной рады Украины.

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После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлины на импорт из Канады.

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Теги: #Канада#Украина#торговля