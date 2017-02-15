Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной
06:12, 15 февраля 2017Политика
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Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.
Требуется также ратификация со стороны Верховной рады Украины / Фото УНИАН
Об этом сообщил в Тwitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Также, по его словам, в дальнейшем его должен поддержать Сенат и подписать генерал-губернатор Канады. Требуется также ратификация со стороны Верховной рады Украины.
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Для завершення процедури ратифікації у Канаді залишається рішення Сенату і підпис генерал-губернатора. @Verkhovna_Rada, слово за Тобою:)— Andriy Shevchenko (@AShevch) February 14, 2017
После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлины на импорт из Канады.
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