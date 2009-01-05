В РФ решение суда о запрете транзита газа назвали филькиной грамотой

Решение киевского суда запретить транзит газа по территории страны в 2009 году не имеет юридической силы, - считают в Госдуме РФ.

"Это не более чем филькина грамота", - заявил в эфире телеканала "Вести" председатель международного комитета Госдумы Константин Косачев. По его словам, украинские суды не уполномочены принимать подобные решения.

Решение киевского суда означает, что контракты на транзит российского газа недействительны, - заявил РИА официальный представитель компании Валентин Землянский. По его словам, если Газпром говорит о цене в 450 долларов за тысячу кубометров, то ставка транзита должна возрасти до 9-ти долларов 84-х центов.

Москва и Киев еще не договорились о поставках газа на 2009 год. Ранее Россия предложила Украине покупать газ по 250 долларов. Украина считает оптимальной цену в 200-235. Глава Газпрома Алексей Миллер накануне сказал, что в связи с тем, что Киев отказался от льготной цены, газ для Украины будет стоить 450 долларов за тысячу кубометров.

Эхо Москвы