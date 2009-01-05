Сегодня в Брюсселе обсудят газовый конфликт между Россией и Украиной

Газовый конфликт между Россией и Украиной и его последствия для Европы сегодня обсудят в Брюсселе.

На экстренное заседание соберутся заместители постпредов 27 стран, входящих в ЕС.

Евросоюз обеспокоен тем, что Москва и Киев не могут решить вопрос с поставками газа. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния на прошлой неделе заявили, что получают российское топливо не в полном объеме. На это же посетовали не входящие в Евросоюз Турция и Македония. Ситуация осложняется и тем, что сейчас во многих странах Европы стоят холода и морозы, по прогнозам синоптиков, будут крепчать.

На заседании в Брюсселе его участники, как ожидается, примут решение направить в Россию и Украину своих экспертов. Они по данным ИТАР-ТАСС, должны выяснить, как идет транзит газа через украинскую территорию. Евросоюз не намерен поддерживать ни одну из сторон в газовом конфликте, ранее предупредил вице-премьер Чехии Александр Вондра. Он отметил: это коммерческий спор, деталей всех соглашений в Европе не знают. Но призвал Москву и Киев как можно скорее разрешить конфликт.

Напомним, что накануне «Газпром» объявил новую рыночную цену для Украины за газ - 450 долларов за тысячу кубов. Ранее она составляла 418 долларов. Киев до этого заявил, что готов платить за газ вдвое меньшую сумму.

Эхо Москвы