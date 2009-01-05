Сегодня в Брюсселе обсудят газовый конфликт между Россией и Украиной

09:24, 05 января 2009
Политика
4845

Евросоюз обеспокоен

Газовый конфликт между Россией и Украиной и его последствия для Европы сегодня обсудят в Брюсселе.

На экстренное заседание соберутся заместители постпредов 27 стран, входящих в ЕС.

Евросоюз обеспокоен тем, что Москва и Киев не могут решить вопрос с поставками газа. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния на прошлой неделе заявили, что получают российское топливо не в полном объеме. На это же посетовали не входящие в Евросоюз Турция и Македония. Ситуация осложняется и тем, что сейчас во многих странах Европы стоят холода и морозы, по прогнозам синоптиков, будут крепчать.

На заседании в Брюсселе его участники, как ожидается, примут решение направить в Россию и Украину своих экспертов. Они по данным ИТАР-ТАСС, должны выяснить, как идет транзит газа через украинскую территорию. Евросоюз не намерен поддерживать ни одну из сторон в газовом конфликте, ранее предупредил вице-премьер Чехии Александр Вондра. Он отметил: это коммерческий спор, деталей всех соглашений в Европе не знают. Но призвал Москву и Киев как можно скорее разрешить конфликт.

Напомним, что накануне «Газпром» объявил новую рыночную цену для Украины за газ - 450 долларов за тысячу кубов. Ранее она составляла 418 долларов. Киев до этого заявил, что готов платить за газ вдвое меньшую сумму.

Эхо Москвы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter