"Россия имеет особую ответственность": в НАТО осудили действия РФ по дестабилизации на Донбассе

Об этом, как передает собственный корреспондент УНИАН, она заявила в четверг в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

По словам Геттемюллер, во время встречи стороны обсудили серьезность ситуации на востоке Украины и поддержку НАТО. "С начала российской агрессии прошло три года, и НАТО выступила в поддержку Украины. Это не изменится", - подчеркнула заместитель генсека.

Она снова подтвердила, что НАТО не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма. "Мы осуждаем действия России по дестабилизации восточной Украины и глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия. За последние два года режим прекращения огня нарушался почти каждый день, но последнюю неделю ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений прекращения огня за один день, включая из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Мы увидели тяжелые бои. Мы не должны это принимать как новые нормы", - подчеркнула Геттемюллер.

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Заместитель генсека также считает важным, чтобы наблюдатели от ОБСЕ "получили свободный доступ всюду по Украине и к границам с Россией".

"Я призываю все стороны выполнять взятые обязательства, в этом отношении Россия имеет особую ответственность", - сказала она.

Геттемюллер также отметила, что вчера она провела заседание Комиссии Украина-НАТО, где обсуждалась ситуация на местах. "Все союзники взяли слово, чтобы выразить поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности", - констатировала заместитель генсека.