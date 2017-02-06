Кремль опять за старое: конфликта между РФ и Украиной нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Что касается формулировки о конфликте, то между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс – это исключительно внутренний украинский конфликт», - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к таким формулировкам Белого дома.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Песков заявил, что в Кремле не согласны с определением представителя США при ОБСЕ о том, что против Украины воюют российско-сепаратистские силы.

3 февраля он сказал, что в Кремле надеются, что российским боевикам на Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий с украинской армией.

31 января временный поверенный США при ОБСЕ Кейт Бернс призвала Россию и подконтрольных ей боевиков прекратить попытки захвата новых территорий Украины.

Она напомнила, что Украина призвала немедленно объявить перемирие, чтобы получить возможность восстановить поврежденную инфраструктуру, а также пыталась созвать срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и настоятельно призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ увеличить количество патрулей в районе Авдеевки.

«Однако объединенные российско-сепаратистские силы настаивают на том, что они будут продолжать вести боевые действия, пока украинские силы не отступят. Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке. Мы призываем Россию прекратить насилие, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытки захвата новой территории за пределами линии соприкосновения» - подчеркнула Бернс.