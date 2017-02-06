Россия может отказаться от Крыма - Джемилев

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Конечно, России это обходится очень дорого, но я думаю, что Путин, когда затевал эту авантюру, рассчитывал на то, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией. Но этого не получилось", - говорит политик.

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Джемилев подчеркнул, что при помощи пропаганды на захвате Крыма Путин построил колоссальный псевдопатриотизм.

"Отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично", - считает нардеп.

При этом он отметил, что санкции наносят мощный удар по экономике РФ: "Если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами".