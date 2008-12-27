Ющенко закончил выступление на съезде НСНУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО – председатель политической партии «Народный союз «Наша Украины» - завершил свое выступление на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, выступление главы государства на съезде продолжалось почти два часа.

Обращаясь к делегатам съезда, В.ЮЩЕНКО в очередной раз раскритиковал деятельность правительства, а также отметил необходимость принятия соответствующих решений в отношении членов «Нашей Украины», которые подписали соглашение о коалиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН делегат съезда, который пожелал остаться неназванным, подавляющим большинством голосов участники съезда исключили из повестки дня вопрос о создании рабочей группы по вопросу объединения национально-демократических сил (речь идет в первую очередь об объединении «Нашей Украины» с «Единым центром» - УНИАН).

Сейчас, после выступления председателя партии, делегаты съезда продолжили рассмотрение внесенных в повестку дня вопросов. Это, в частности, о текущей политической и социально-экономической ситуации в стране, о внесении изменений и дополнений в устав партии, об избрании политического совета и др.