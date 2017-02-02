Совбез ООН собирается для рассмотрения ситуации в Авдеевке - Порошенко

Сегодня, 2 февраля, Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию возле Авдеевки.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook.

"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом Совбеза, имеет еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной», - написал Порошенко.

В то же время Порошенко заявил, что именно РФ ставит Авдеевку на грань гумкатастрофи.

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«На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва - жестоко и антигуманно. Она же систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению», - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля Украина начала свое председательство в Совете Безопасности ООН. Должность председателя СБ ООН займет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Как заявлял ранее Ельченко в интервью журналистам, среди этих вопросов, в частности, защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.